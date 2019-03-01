ليبيا: إيطاليا تأمل بنجاح الاتفاق بين حفتر والسراج

أنسامد في الاول من مارس - أعربت إيطاليا عن أملها بنجاح الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بدولة الإمارات.



وصرح رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي تعليقا على الاجتماع الذي جمع حفتر والسراج في أبو ظبي "لقد عملنا جاهدين من أجل هذا الاتفاق بين حفتر والسراج. في باليرمو تمكنا من جمع السراج وحفتر في عرفة واحدة وتحدثنا طويلا. كان ذلك هو المفتاح، منذ البداية، للتوصل إلى حل لتجاوز الانسداد الليبي".



وأضاف "تابعت باهتمام كبير وترحيب هذه الاجتماعات"، مشيرا إلى أن الاتفاق يبدو فعّال من الناحية الفنية، لكن الوضع الليبي يتطلب قبوله من كافة الاطراف الليبية.



وتابع "نتابع عن كثب الملف الليبي، وهذا ملفنا الأول فيما يتعلق بالسياسة الدولية، ونأمل حقا أن يكون هذا هو الوقت المناسب للتوافق".



الصورة: رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي