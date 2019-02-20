شاحنات تنقل مدنيين من آخر معقل لداعش في سوريا

أنسامد - 20 فبراير/ شباط / - قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، الأربعاء، إن قافلة تضم عشرات الشاحنات التي تقل مدنيين، غادرت بلدة الباغوز، آخر معقل لتنظيم داعش شمال شرقي سوريا.



وأكدت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق أن عزل المدنيين في بلدة الباغوز عن بقية المتشددين هناك، يعد "خطوة بالغة الأهمية نحو السيطرة بشكل نهائي على المنطقة".



ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان تسجيلا مصورا، الأربعاء، يرصد شاحنات تابعة للتحالف الدولي ضد داعش أثناء دخولها من الحدود العراقية لإجلاء أفراد تنظيم داعش وعائلاتهم.



وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، تمكن المرصد من توثيق دخول عشرات الشاحنات قال إنها تابعة للتحالف الدولي ضد داعش، إلى مناطق المزاع وبلدة الباغوز، في محاولة لإجلاء المدنيين ومن تبقى من أفراد داعش وعائلاتهم، بعد أشهر من المعارك انتهت بسيطرة القوات الكردية عليها.



