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(سانا): الجيش السوري يحبط محاولات تسلل مجموعات إرهابية

    أنسامد في 22 يناير /كانون الثاني/ - أحبطت وحدة من الجيش السوري محاولة تسلل مجموعة إرهابية باتجاه نقاط عسكرية في محيط قرية بريديج شمال غرب منطقة محردة بحماة وذلك في خرق جديد من قبل الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

    وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، أن وحدة من الجيش نفذت رمايات نارية من أسلحة رشاشة ومدافع الهاون على محور تحرك مجموعة إرهابية حاولت التسلل من قرية الجنابرة باتجاه نقاط عسكرية تحمي الأهالي في قرية بريديج الواقعة أقصى الشمال الغربي لمنطقة محردة أسفرت عن إحباط تسلل المجموعة الإرهابية وإيقاع أفرادها بين قتيل ومصاب.

    يذكر أن وحدات الجيش نفذت أمس ضربات مكثفة على مواقع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة و "الحزب التركستاتي" و"كتائب العزة" على محاور بلدات وقرى باب الطاقة والزيارة ومعركبة ومنطقة وادي الدورات شرق اللطامنة بريف حماة الشمالي وعلى محاور تسلل الإرهابيين في محيط بلدات كفرنبل وجرجناز وسكيك بريف إدلب الجنوبي وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد ودمرت لهم تحصينات هندسية.

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