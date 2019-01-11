خبير قانونى يحذر من عدم تصنيف الإخوان ضمن الإرهابين بامريكا

أنسامد - 11 يناير /كانون الثاني/ - وصف سعيد عبد الحافظ الخبير القانوني تصريحات وزير الخارجية سامح شكرى لوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بأن الإخوان وداعش لا يفرقان عن بعضهما البعض بأنه موقف مصر من جماعة الإخوان، وتأكيد على ثوابت الشعب المصرى والدولة المصرية من أن كافة الجماعات المتطرفة هى فرع من شجرة جماعة الإخوان.



وأضاف عبد الحافظ: أعتقد أن وزير الخارجية سامح شكرى ألمح أن الجماعات المتطرفة متساوون في العنف والكراهية وأن سياسة بعض الدول في ادراج بعضهم على قوائم الارهاب دون البعض الآخر هو خطأ جسيم يجب أن يراجعوا أنفسهم فيه.



وأضاف سعيد عبد الحافظ لـ"اليوم السابع"، أن رسالة سامح شكرى رسالة قوية عكست الموقف المصرى الرسمى تجاه جماعة الاخوان ووضعت المجتمع الامريكى الرسمى والأهلى أمام مسئوليتهم الإنسانية في إتخاذ موقف متشدد من الجماعة الإرهابية.



وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قال إن العلاقات المصرية الأمريكية وآليات التنسيق حولها تهدف لتعزيز التعاون، مؤكدا أن التعاون بين الجانبين يشمل عدة مجالات.



