حواس:زيارة العائلة الملكية البلحيكية رسالة للعالم

أنسامد - 5 يناير/كانون الثاني / -أكد الدكتور زاهى حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق أن زيارة العائلة الملكية البلحيكية لمصر لقضاء الأجازة الخاصة بهم تعد بمثابة رسالة للعالم أجمع بأن مصر "آمنة". وقال حواس - في تصريحات عقب انتهاء زيارة الأسرة الملكية البلجيكية لمصر اليوم السبت - إنه رافق العائلة الملكية البلجيكية خلال زيارتها لمعالم مصر الآثرية والتي تضمنت الأقصر وأسوان والأهرامات .. كما قام بأصطحابهم إلى مكان الحفائر بوادي الملوك بالأقصر ومكان البحث عن مقبرة الملك رمسيس الثامن ومقبرة الملك تحتمس الثاني زوج الملكة حتشبسوت والموقع الثالث بجوار مقبرة رمسيس الثالث.



وأضاف أنه أصطحبهم كذلك لزيارة مقبرة الملك "توت عنخ آمون" و"رمسيس السادس" ، ومقبرة "سيتي الأول؛ والوادي الغربي وهو الوادي الذي يوجد فيه مقبرة الملك "أمنحتب الثالث"، والملك "اي"..منوها بأنه أهدى كتابه عن مقابر النبلاء في البر الغربي في الأقصر للملك فليب وكتابين عن الأطفال لأبناء الملك كما أهدى نسخة من البرنطية الخاصة به للملك. وزار العاهل البلجيكي وزوجته الملكة ماتيلدا وأبناؤهما الأربعة ، منطقة آثار أهرامات الجيزة حيث اصطحبهم زاهي حواس إلى السرداب الذي عثر عليه في مؤخرة أبوالهول وحرص الملك فيليب على النزول للسرداب .. كما تفقدوا الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما الأثرية.



