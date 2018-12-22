اليمن: مجلس الأمن الدولي يوافق على نشر مراقبين في الحديدة

أنسامد - 22 ديسمبر/ كانون الأول - اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يؤيد وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية وإرسال مراقبين دوليين إلى هناك.



وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس ، خلال جلسة ​مجلس الأمن​ بشأن اليمن ، إن القرار يستند إلى نتائج محادثات السويد التي اختتمت في وقت سابق من ديسمبر الجاري، بين وفد الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين.



وأضافت أن القرار الجديد لمجلس الأمن يسمح للأمم المتحدة بدعم تنفيذ اتفاق ​ستوكهولم​ حول ​اليمن، مشيرة إلى أن الوضع في اليمن لا يزال مقلقا ويتطلب عملا كبيرا لتجنب خطر المجاعة.



وتستمر مهمة فريق المراقبين الدوليين لمدة 30 يوما بصفة أولية، وتتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار والمساعدة في تنفيذه.



