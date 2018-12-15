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السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية بشمال القاهرة
محطة صرف صحي من أكبر محطات معالجة المياه في العالم
    أنسامد - 15 ديسمبر/ كانون الأول/ -افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت عددا من المشروعات القومية في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بمدينة بنها، شمال القاهرة.

    وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وذلك بحضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة والمسئولين .

    ومن المقرر أن يتم افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرنس تشمل مشروعات سكنية وخدمية، وافتتاح محطات مياه بعدة مناطق .

    يذكر أن محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر مقامة على مساحة 78 فدانا، وتعتبر من أكبر محطات معالجة المياه في العالم وتعتمد على إنتاج البيوجاز من تقنيات متطورة تسهم في توفير طاقة كهربائية لإدارة هذا المشروع، وتعتمد على تكنولوجيا متطورة ويدار المشروع أوتوماتيكيا بنسبة 100%، بسواعد مصرية وتطوير مصري 100%..وتعالج المحطة نحو 2.5 مليون متر مكعب، وتستخدم هذه المياه في ري عدد كبير جدا من الأراضي الزراعية، التي تكفي 150 ألف فدان .

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