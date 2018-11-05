رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة عمل للجزائر

انسامد - 5 نوفمبر/ تشرين الثاني - بدأ رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ، اليوم الاثنين، زيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.



وكان أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري وعدد من الوزراء في استقبال كونتي لدى وصوله إلى مطار (هواري بومدين) الدولي اليوم.



وقالت الرئاسة الجزائرية إن هذه الزيارة تندرج في إطار ترقية الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجزائر وإيطاليا اللتان تربطهما معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بالجزائر العاصمة في 27 يناير 2003 من جانب الرئيس بوتفليقة ونظيره الإيطالي.



وأضافت أن الجزائر وإيطاليا ستغتنمان فرصة هذا اللقاء لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستوى المتوسطي والمغاربي وفي منطقة الساحل.



