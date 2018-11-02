البرازيل تنقل سفارتها للقدس ونتنياهو يرحب بالقرار

انسامد - 2 نوفمبر/ تشرين الثاني - أكد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.



وكتب بولسونارو في صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "كما سبق أن أعلنّا خلال الحملة (الانتخابية)، نعتزم نقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس"، مضيفا أنّ "إسرائيل دولة تتمتع بالسيادة وعلينا أن نحترم ذلك تماما".



في المقابل وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الرئيس البرازيلي نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس بأنه "قرار تاريخي".



وجاء في بيان صدر عن نتنياهو : "يسرني أن الرئيس البرازيلي الجديد صديقي جاير بولسونارو اتخذ قرارا حول نقل سفارة بلاده إلى القدس.



إنها خطوة صحيحة ولها معنى تاريخي".



