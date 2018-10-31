أطباء بلا حدود: سياسات الاتحاد الأوروبي في ليبيا مرفوضة

انسامد - 31 اكتوبر - تشرين الاول - طالبت منظمة أطباء بلا حدود بضرورة الإجلاء الفوري للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من ليبيا لمكان آمن.



وأشارت المنظمة إلى أن سياسات الاتحاد الأوروبي التي تدعم إعادة الأشخاص إلى الاحتجاز في ليبيا بعد اعتراض طريقهم في البحر «ليست حلاً للأزمة ومرفوضة أخلاقيًا وقانونيًا».



ونشرت المنظمة سلسلة من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، قائلة إن فريقها الطبي في ليبيا استأنف تقديم الرعاية الطبية العاجلة بعد الاشتباكات التي اندلعت الشهر الماضي في طرابلس، مضيفة أن أفراد الفريق قدموا الاستشارة الطبية والنفسية الأولية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الضعفاء في البلد.



وأضافت المنظمة، أنه رغم توقف القتال في الوقت الراهن في العاصمة طرابلس، إلا أن المنظمة «تبقى قلقة للغاية بشأن مصير المحتجزين بشكل تعسفي في مراكز الاحتجاز».



وأضافت: «لا يزال المحتجزون يتحملون ظروفًا غير مقبولة لها أضرار على صحتهم الجسمانية والعقلية».



