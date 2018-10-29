ليبيا والجزائر ضحيتان للهجرة غير الشرعية

انسامد - 29 اكتوبر - تشرين الاول - قال نائب رئيس البرلمان الإفريقي جمال بوراس إن دول شمال إفريقيا وخاصة الجزائر وليبيا تعتبر ضحايا ظاهرة الهجرة غير الشرعية.



وأضاف الجزائري جمال بوراس أثناء انعقاد البرلمان الإفريقي برواندا أن المستفيد الوحيد من دعم الأمم المتحدة لمواجهة هذه الظاهرة هي الدول الأوروبية في حين أن بلداننا هي التي تدفع ثمن ذلك بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.



من ناحية اخري ..سير اللواء العاشر بتراغن والكتيبة مائة وثمانون ببراك الشاطئ دوريات صحراوية لتأمين المنطقة من الحدود الليبية التشادية وحتى منطقة مرزق .



وشملت الدوريات مناطق مرزق وتراغن وأم الأرانب وزويلة وتمسه بعد الاشتباكات التي شهدتها منطقة حوض مرزق خلال المدة الماضية وخاصة بعد تحرير المخطوفين من أبناء المنطقة من يد العصابات العابرة للحدود والتي تنتشر في محيط هذه المناطق وتمتهن الخطف والحرابة والتهريب