رئيس الوزراءالإيطالي:روما لن تخرج من الاتحاد الاوروبي

انسامد - 24 اكتوبر - تشرين الاول - أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي اليوم ان بلاده لن تُقدِم على الخروج من الاتحاد الأوروبي (إيتال إكست)، على غرار بريطانيا ، وذلك بعدما شهدت إيطاليا مؤخرا ارتفاعا في عوائد السندات الحكومية بعد تداول أخبار حول خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي .



وأضاف كونتي - في تصريحات صحفية " أنا مقتنع بأن سبب ارتفاع عوائد السندات الحكومية يعود جزئياً إلى احتمال أن يكون هناك (إيتال إكست)، أي خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي." كما أكد كونتي أن "إيطاليا ستبقى ثابتة في أوروبا"...مبديا "الثقة بأن الفارق لن يتجاوز قيمة الـ 400 نقطة"، كما ذكّر بأن "هناك سقفًا في المناورة لن يتم تجاوزه، والذي يحدد نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 4ر2 بالمئة." وحذّر رئيس الحكومة قائلا : "عليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار أننا لسنا أولئك المقامرين الذين يراهنون على مستقبل أبنائهم في لعبة روليت"... واختتم بالقول إن " النمو الاقتصادي هو أفضل وسيلة ممكنة للخروج من شرك الديون."