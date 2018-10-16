الاتحاد الأوروبي: نتعاون مع البعثة الأممية لوقف تهريب النفط

انسامد - 16 اكتوبر - تشرين الاول - اعلن الاتحاد الأوروبي أن تعاونه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يستهدف أيضاً، التصدي لظاهرة تهريب النفط الليبي والذي يفلت من خزائن الدولة، لصالح الميليشيات المسلحة.



وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن «الأوروبيين لا ينفون حقيقة أن الأموال حصيلة بيع النفط الليبي تصب أحيانًا في المصارف الأوروبية»، مشيرة إلى عدم استطاعة الأوروبيين التحرك بفاعلية على هذا المسار، إذ إن مهمة عمليتهم في المتوسط (صوفيا)، تتمحور في محاربة تجارة البشر وتدريب خفر السواحل الليبية، «لكننا بدأنا نراقب عمليات تهريب النفط».



وأشارت موغيريني، في مؤتمر صحفي عقدته عقب اختتام أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء اليوم في لوكسمبورغ، إلى أن الاتحاد يعمل من أجل مراقبة تحركات الأموال في مصارف دوله والأعضاء ويسعى لتعقب حركتها ومعرفة مصادرها.



وتحدثت عن أهمية التعاون مع الأمم المتحدة على المسارات الاقتصادية والسياسية لبسط الاستقرار وضمان فعالية الدولة الليبية ومؤسساتها.



أما بشأن ما يمكن اتخاذه من عقوبات على الضالعين في تهريب النفط الليبي، فقد أكدت المسؤولة الأوروبية أنها تحدثت بالأمر مع المبعوث الأممي سلامة الذي التقته في بروكسل قبل أيام.



