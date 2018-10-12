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إيطاليا تسلم عقيلة صالح دعوة للمشاركة في مؤتمر باليرمو
    انسامد - 12 اكتوبر - تشرين الاول - استقبل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بمقر إقامته في مدينة القبة نائبة وزير الشؤون الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي إيمانويلا كلاوديا والوفد المرافق لها.

    وأشار المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، إلى أن عقيلة صالح بحث مع إيمانويلا كلاوديا العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل توطيدها.

    وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى مناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

    وأوضح بليحق أن نائبة وزير الخارجية الإيطالي سلمت رئيس مجلس النواب دعوة من جمهورية إيطاليا للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تعتزم إيطاليا تنظيمه الشهر المقبل حول ليبيا.

    تعليق الصورة: رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح
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