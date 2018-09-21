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صحيفة: الأمير محمد بن سلمان يزور الكويت الأسبوع المقبل
    أنسامد - 21 سبتمبر/ أيلول/ - قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى إن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان، سيصل إلى الكويت الأسبوع المقبل في زيارة رسمية تستغرق يومين.

    وأضاف المصدر - فى تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية - أن ولي العهد السعودى سيلتقي خلال الزيارة، بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكبار المسؤولين ورجال الدولة لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات الاقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

    يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان قد قام بزيارة رسمية إلى الكويت قبل ثلاث سنوات إبان شغله منصب ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي.

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