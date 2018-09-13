مهاجرون يعتزمون مقاضاة الداخلية وتنصيب انفسهم طرفا مدنيا

انسامد 13 سبتمبر/ ايلول/ اعرب اثنان واربعون مهاجرا كانوا على متن السفينة ديتشوتي، عن استعدادهم لتنصيب انفسهم طرفا مدنيا في حال اقامة شكوى مدنية بسبب احتجازهم بطريقة غير شرعية على متن السفينة ديتشوتي التي رفض وزير الداخلية الايطالية، ماتيو سالفيني، منحها رخصة الرسو في احد الموانىء الايطالية. هذا ما اكده ممثلو منظمة باوباب ايكسبيرينس في مؤتمر صحفي انعقد في العاصمة الايطالية روما. وطالب المهاجرون محاميي المنظمة، حسب قول جوفانا كافالو، ممثلة الفريق القانوني لباوباب اكسبيرينس، بتقييم امكانية تقديم شكوى مدنية او جنائية وتنصيب انفسهم طرفا مدنيا فيها بسبب احتجازهم بطريقة غير قانونية على متن السفينة ديتشوتي.



