رئيس الوزراء الإيطالي يتباحث مع رئيس المجلس الأوروبي

انسامد/ ومع/ 11 سبتمبر/ ابلول/ أجرى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء أمس الاثنين بروما، مباحثات مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، تم خلالها استعرض تطلعات إيطاليا و توقعاتها من القمة الأوروبية القادمة بشأن ملف الهجرة. وقال كونتي ، في بيان أصدرته رئاسة الوزراء، أن الهدف من المباحثات مع رئيس المجلس الأوروبي تمثلت في بلورة خطة عمل مشتركة في أفق عقد القمة غير الرسمية في سالزبورغ النمساوية و التي ستناقش موضوعي الهجرة والتفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد. وأضاف أن اللقاء الذي عقده مع توسك كان فرصة "للتعبير بوضوح عن التوقعات الإيطالية بخصوص التعامل الأوروبي مع قضية الهجرة". وأبرز أن إيطاليا تتوقع من هذه القمة الأوروبية "إحراز تقدم " في ملف الهجرة و أن تقوم أوروبا "بعد صيف معقد بأخذ زمام الأمور" و أن تترجم القرارات ذات الصلة التي اتخذتها في قمة يونيو الماضي إلى "وقائع ملموسة". وأشار إلى أن هذا الاجتماع "سيسمح بتعزيز الشروط اللازمة" من أجل التوصل إلى آلية مستقرة وفعالة يمكن من خلالها و بدعم من المفوضية الأوروربية إدارة عملية نزول المهاجرين وتوزيعهم و إعادتهم إلى بلدانهم. كما أكد رئيس الوزراء الإيطالي أن من شأن هذه الآلية أن "تجعل أوروبا ذات مصداقية و آمنة وتضامنية".



