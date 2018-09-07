حفتر: الجيش سوف يجهض الانتخابات إذا لم تكن نزيهة

انسامد - 7 سبتمبر - ايلول - قال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إنه أول من يريد الانتخابات ولكن لوثبت أن الانتخابات لم تكن "نزيهة فإن الجيش سوف يقوم بعمل يجهضها". وأكد حفتر - خلال لقائه بالأعيان ومشايخ القبائل ببنغازي الخميس - دعمه للانتخابات والاعتراف بنتيجتها "مادامت نزيهة"، مشيراً إلى أنه ملتزم بـ"اتفاق باريس".



ونقل موقع الوسط الليبي عن المشير حفتر قوله "في باريس كان هناك اتفاق سياسي مع الأطراف المتنافسة في ليبيا، لكن كل الاتفاقات السياسية لا فائدة منها ونحن ملتزمون باتفاق باريس". وأضاف:"دخلنا فى مجازفة محسوبة ولم ندخل للإنقلاب على السلطة".



وحول أحداث العاصمة طرابلس، قال حفتر "هذه الأزمة فى طرابلس لابد أن تنتهي فى أقرب وقت ولا يمكن أن نصمت أمام الوضع الحالي وتحرير طرابلس وفق خطة عسكرية مرسومة خيار لا مناص منه".



وتابع قائلاً: "ليس لدينا لقادة المليشيات فى طرابلس إلا الخروج ومساعدتهم لاحقاً عبر السفارات والعيش بعيداً عن الليبين"، مشيراً إلى أن "هناك من يسبح بحمد إيطاليا وهي ترى فى نفسها عدو بالنسبة لنا".



وأعتبر المشير حفتر أن "الإرهابيين أشر خلق الله وواجهنا عناصر منهم فى ليبيا من كل الجنسيات وأخذنا على نفسنا أن لا نبقي أي عناصر من داعش أحياء مادمنا على قياد الحياة".



ولفت المشير حفتر إلى "رفضه أن تظلم عائلات الإرهابيين أو أن يجري الإستيلاء على ممتلكاتهم وعلى الحكماء المساعدة فى رفض هذه الممارسات"