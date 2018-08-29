ليبيا:ترحيل 124 مهاجرًا من مالي إلى بلدهم

انسامد - 29 اغسطس / اب / أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الثلاثاء، ترحيل 124 مهاجرًا مالياً غير شرعي إلى بلدهم عبر مطار امعيتيقه الدولي إلى مطار العاصمة المالية باماكو.



وأشار بيان للجهاز فرع طرابلس عبر «فيسبوك» إلى أن الجهاز رحّل 124 مهاجرًا غير شرعي من خلال العودة الطوعية، من بينهم أربع مهاجرين من نزلاء جهاز مكافحة الهجره غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة والبقية الأخرى من مراكز الإيواء الأخرى.



وأضاف أن عملية الترحيل جرت بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة «IOM»، من نزلاء جهاز مكافحة الهجره غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة.



وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رحَّل في وقت سابق العشرات من المهاجرين غيرالشرعيين إلى دولهم من الجنسيتين المغربية والجزائرية، ومن نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة.



وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.



