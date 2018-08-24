فرنسا: نشجع المبادرات الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا

أنسامد - 24 أغسطس /آب/ - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول أن بلادها تشجع كافة المبادرات المندرجة في إطار الوساطة الأممية والرامية إلى تحقيق المصالحة والاستقرار في ليبيا.



وقالت دير مول في تصريح لها ردا علي سؤال حول موقف فرنسا من المبادرة الإيطالية المدعومة من واشنطن بعقد مؤتمر حول ليبيا - "تابعنا باهتمام اعتزام إيطاليا، التي تعد شريكا رئيسيا في الملف الليبي، تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا بعد المؤتمر الذي استضافته باريس في مايو الماضي".



وأضافت أن فرنسا على يقين أن الحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد لإرساء الاستقرار الدائم في ليبيا، مشيرة إلى أن ذلك ما تتضمنه خارطة الطريق للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والذي يحظى بدعم فرنسا الكامل.



وشددت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية على ضرورة تبني قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تم تحديد وإقرار جدولها الزمني من قبل الأطراف الليبية الرئيسية خلال مؤتمر باريس في مايو الماضي.



