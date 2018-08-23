السماح بنزول القاصرين غير المصحوبين من سفينة ديتشوتي.
تجاذبات بين وزير الداخلية سالفيني ورئيس مجلس النواب
اجتماع امريكي روسي حول الوجود الايراني في سوريا
بين مستشاري الامن القومي للبلدين
مصر تفوز بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات
من 2019 وحتى 2022
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
فيديو: سوريا ، داعش التي على وشك الانهيار تخطط لعمليات إختطاف
الاحتفال بعيد الاضحي في احدى الحدائق في اسرائيل
مسابقة الثيران في شمال أسبانيا
مواقع أثرية في تركيا
إزدياد أعداد الذئاب في فرنسا بشكل عام وخاصة في الجنوب
مركز احتجاز للمهاجرين بجنوب اسبانيا