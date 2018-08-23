اجتماع امريكي روسي حول الوجود الايراني في سوريا

أنسامد - 23 أغسطس / آب / - عقد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون اجتماعا مع نظيره الروسي نيكولاى باتروشيف، في جنيف.



ونقلت وسائل اعلام روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن المباحثات تناولت الوجود الايراني في سوريا.



ويأتي الاجتماع عقب القمة التي عقدت الشهر الماضي في هلسنكي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.



وتعد ايران وروسيا من اكبر الداعمين للرئيس السوري بشار الاسد، ويتهمها بولتون بدعم الارهاب، كما انه من اشد المنتقدين لقادة ايران.



ودافع بولتون عن القرار الامريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الايراني.



تعليق الصورة: مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون.



