سوريا..مقترحات أميركية لمنع عودة داعش وتقزيم نفوذ إيران

انسامد 21 اغسطس / اب / صاغ خبراء أميركيون، بينهم المبعوث الجديد إلى سوريا، جيمس جيفري، قبل تعيينه، مقترحات حول سوريا، تضمنت فرض حظر جوي وبري شمال شرقي البلاد.



وبحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن هذه المقترحات تهدف إلى الحيلولة دون عودة داعش، ومنع إيران من بناء هيكل عسكري واستخباراتي دائم في سوريا، إضافةً إلى منع القوات الإيرانية وقوات النظام السوري من دخول شمال شرقي سوريا بعد هزيمة داعش.



وتشمل المقترحات فرض منطقة حظر جوي وبري في شمال وشرق نهر الفرات، مع وجود عسكري صغير على الأرض، والإبقاء عليها حتى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 الساعي لإقرار حكومة سورية مستقلة دون مشاركة بشار الأسد والقوات المدعومة من إيران الداعمة لحكمه.



كما تشمل المقترحات تشديد العقوبات ضد البنوك الداعمة للنظام السوري ووكلاء إيران، ومعاونة حلفاء الولايات المتحدة في سوريا على إيجاد أسواق بديلة للنفط والصادرات الزراعية.



وتتضمن المقترحات أيضاً العمل مع تركيا في منبج وغيرها من المناطق لخلق نفوذ ضد روسيا.



