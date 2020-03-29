السعودية تعترض صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن

أنسامد - 29 مارس / آذار - اعترضت السعودية صاروخين باليستيين فوق أراضيها قبيل منتصف ليل السبت، في أول هجوم صاروخي ضد المملكة وعاصمتها، منذ أن أعلن الحوثيون في اليمن تعليق ضرباتهم ضد أراضيها قبل نحو 6 أشهر.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن قوله إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين ليل السبت أطلقهما المسلحون الحوثيون اليمنيون صوب العاصمة الرياض ومدينة جازان في جنوب المملكة.



وقال العقيد تركي المالكي في بيان إنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح حتى إصدار البيان، لكنه أضاف أن اعتراض الصاروخين تسبب في سقوط بعض الشظايا على بعض الأحياء السكنية بالمدينتين.



