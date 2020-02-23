أكثر من‬ 11 مليون زائر لأبوظبي العام الماضي

أنسامد - 23 فبراير /شباط - كشفت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أنّ عدد الزائرين الدوليين القادمين إلى أبوظبي في عام 2019 بلغ 11,35 مليون شخص بنسبة نمو بلغت ‪10,5 ‬% عن عام 2018.



كما كشفت الإحصاءات الفندقية الرسمية لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن عام 2019 أن منشآت أبوظبي الفندقية سجلت العدد الأكبر من الضيوف المحليين والدوليين حتى بواقع 5,1 مليون زائر محققةً بذلك نمواً قوياً على مقاييس الإيرادات الرئيسية التي تتضمن الإيرادات الكلية، ومتوسط سعر الغرفة، والإيرادات للغرفة المتاحة.



وارتفعت أعداد نزلاء الفنادق بنسبة 2,1% عن العام السابق، كما ارتفعت نسبة الإشغال بواقع 1,6% /لتصل إلى 73%. وحققت الإيرادات الإجمالية ارتفاعاً ملفتاً بنسبة 6,6% لتصل إلى 5,8 مليار درهم إماراتي.



وبقيت الهند والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في صدارة الأسواق الخارجية المصدرة للسائحين، في حين كانت روسيا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية والبحرين الأسرع نمواً.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية