نحو:13.6 مليون مسافر عبر مطار الشارقة عام 2019

انسامد - 29 يناير - كانون الثاني - حقق مطار الشارقة الدولي نموا عام 2019 في أعداد المسافرين الذي وصل إلى 13.6 مليون مسافر وهو الرقم الأعلى في تاريخ المطار بزيادة قدرها 13% مقارنة مع العام 2018 الذي وصل فيه عدد المسافرين إلى 12 مليون مسافر، ليكون بذلك من أكثر مطارات المنطقة نموا في أعداد المسافرين.



أعلنت ذلك هيئة مطار الشارقة الدولي خلال الاجتماع الذي عقدته، برئاسة سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة، وكشف خلاله أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال العام الماضي، إلى جانب الخطط المستقبلية والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري.



وشهد مطار الشارقة خلال العام 2019 تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المجتمعية إلى جانب استقبال شركات طيران جديدة وتحقيق العديد من الجوائز والتفاعل مع المبادرات والمناسبات الوطنية والدولية، وهو ما رسخ مكانته محلياً وإقليمياً وعالمياً.



