الإمارات تشارك في اجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس

انسامد - 20 يناير - كانون الثاني - تشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في الدورة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري، حيث ينعقد المؤتمر هذه السنة تحت شعار " الشركاء من أجل عالم متلاحم ومستدام".



يمثل وفد الدولة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات إلى جانب 4 وزراء في الحكومة الاتحادية وعدد من المسؤولين في الإمارات.



ويمثل المنتدى الاقتصادي منصّة عالمية تجمع بين القادة في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أنحاء العالم، بمشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، و أكثر من 3000 من شخصية ومسؤول في العالم.



وتشارك دولة الإمارات خلال الجلسات الرئيسية في المنتدى، ومناقشة التحديات التي تواجه العالم في المجالات المختلفة مثل الاقتصاد وريادة الأعمال والبيئة والثورة الصناعية الرابعة وغيرها، كما ستنظم دولة الإمارات جلسة نقاشية وحوارية للمرة الأولى خلال أجندة الاجتماعات بالتعاون مع دافوس يثري النقاش فيها أكثر من 50 شخصية دولية.



ترتكز مجالات ومحاور النقاش للدورة الحالية في منتدى الاقتصاد العالمي على ستة مجالات رئيسية متنوعة، وهي : البيئة، والاقتصاد، والتكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، والمجتمع، والصناعة، والسياسات الحكومية.



الجدير بالذكر أن دورة العام الجاري من المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية ستشهد مشاركة 677 متحدثا من الخبراء في مجالاتهم، كما ستتم الاستفادة من تقنية النقل المباشر عبر الإنترنت لبث 175 جلسة من جلسات المنتدى.



يعتبر دافوس ملتقى عالميا، يشارك فيه ملوك ورؤساء دول وحكومات، حيث يجد فيه رؤساء مجالس إدارة الشركات ورواد الأعمال والخبراء الاقتصاديون والماليون والبيئيون، وممثلو المؤسسات والهيئات الحكومية والجامعات فرصة لتبادل الأفكار واستعراض التحديات وطرح السياسات المستقبلية والاستفادة من تجارب الأمم خاصة في مجالي الاقتصاد والبيئة والتكنولوجيا.



