البرلمان البرتغالي يشيد بمسيرة التسامح والازدهار بالإمارات

أنسامد 17 يناير/ كانون الثاني - أشاد نائب رئيس البرلمان البرتغالي فيرناندو نيجراو بمسيرة التسامح والتنمية والتقدم والازدهار التي تشهدها الإمارات والتي باتت تعتبر قدوة لكافة دول العالم.



جاء خلال استقبال نائب رئيس البرلمان البرتغالي، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الإماراتي أحمد بن محمد الجروان.



وأطلع الجروان نائب رئيس البرلمان البرتغالي على جهود المجلس في نشر قيم السلام والتعايش حول العالم، موضحا أن المجلس يتعاون مع كل دول العالم المحبة للسلام، والهيئات والمؤسسات التي تؤمن بالتعددية وقبول الآخر.



من جانبه، رحب نيجراو باختيار لشبونة لعقد أول اجتماع للجمعية العمومية للمجلس العالمي للتسامح و السلام، مشيدا بإنجازات المجلس ودوره في حشد وتوحيد الجهود الدولية لدعم التسامح والسلام حول العالم عبر ما يقدمه من مبادرات لزرع ونشر قيم التسامح في مختلف المجتمعات سعيا نحو الوصول إلى مستقبل أكثر أمنا وسلاماً للبشرية.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية