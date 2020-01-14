افتتاح "ستيل فاب 2020" في إكسبو الشارقة

انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - افتتح الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة اليوم فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن "ستيل فاب 2020"؛ الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط الذي ينظمه ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسط مشاركة دولية ومحلية هي الأكبر ونجح المعرض في استقطاب 300 شركة تعرض أكثر من 700 علامة تجارية من 35 دولة حول العالم.



حضر حفل افتتاح المعرض ــ الذي يستمر حتى الـ16 من يناير الجاري ــ سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو إضافة لعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات وممثلي قطاع الصناعة في الدولة، وحشد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين.



يقام المعرض علي مساحة 20 ألف متر مربع و تضم هذه النسخة من منتجات وتقنيات جديدة وأحدث المنتجات والتقنيات والحلول المبتكرة في صناعة وتشكيل الصلب والمعادن .



ويشهد ستيل فاب 2020 مشاركة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بصفتها شريكا داعما للحدث حيث تستعرض الهيئة من خلال جناحها المتواجد في المعرض مزايا الاستثمار فيها وتأسيس الأعمال والتسهيلات التي توفرها لمستثمريها والترويج لحرة الحمرية كمركز رائد ومثالي للشركات المتخصصة في قطاع الحديد والصلب والصناعات المرتبطة بها والعمل على استقطاب كبرى الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في هذا المجال إلى المنطقة للاستفادة من شريحة واسعة من خدماتها التي تم تصميمها بعناية لتتلاءم مع احتياجات شركات الحديد والصلب وتوفر لهم قيمة مضافة في جودة وكفاءة منتجاتهم حيث تضم المنطقة الحرة بالحمرية أكثر من 180 شركة إقليمية وعالمية عاملة في مجالي اللحام والتعدين الداعمة لصناعة الصلب والمعادن.



ويعقد المعرض بالتزامن مع الدورة الخامسة من معرض " فاستنرز وورلد ميدل إيست" والذي تتيح للزوار فرصة للتعرف على أنظمة ووسائل الربط والتثبيت والمنتجات والخدمات ذات الصلة.



ويحظى ستيل فاب في نسخته الـ16 بدعم من الجمعيات العالمية الرائدة مثل اتحاد الشركات المصنعة للأدوات الآلية الإيطالية والروبوتات وأنظمة الأتمتة والمنتجات المساعدة.



ويشهد المعرض مشاركة رابطة "إيتا" التي تعد إحدى أضخم الجمعيات العالمية المتخصصة في صناعة الأنابيب وعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الصلب واللحام والمعادن.



وشهد افتتاح النسخة السادسة عشر من "ستيل فاب" إطلاق أول مسابقة لأفضل /لحام/ من تنظيم مركز إكسبو الشارقة وبالتعاون مع لينكولن إلكتريك ومعهد الشرق الأوسط للتدريب الصناعي وتعد المسابقة الوحيدة المتخصصة بمجال اللحام وطرقه المبتكرة.



وسيتخلل المعرض تقديم عروض حية للمكائن والمعدات لجعل تجربة الزوار إلى ستيل فاب 2020 أكثر ثراء واطلاعا على أحدث التقنيات في صناعة الصلب والمعادن كما سيشهد اليومان الثاني والثالث عقد ندوات فنية متخصصة يشارك فيها نخبة من كبار المصنعين على مستوى العالم ستركز على أحدث الابتكارات والتكنولوجية الخاصة بالصلب والمعادن والقطاعات المرتبطة بها.



