بطولات ومؤتمرات دولية تجعل أبوظبي عاصمة للرياضة العالمية

انسامد - 9 يناير - كانون الثاني - عد نجاحها في إنهاء عام 2019 بتصدر المشهد كعاصمة للرياضة العالمية، وتتويجها بالمركز الأول كوجهة عالمية أولى للسياحة الرياضية في مؤتمر السياحة والسفر الدولي الذي عقد بسلطنة عمان في العاشر من ديسمبر الماضي، تواصل العاصمة الإماراتية أبوظبي تميزها في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى خلال شهر يناير الجاري الذي سيشهد الكثير من المؤتمرات والبطولات والمسابقات لكل الفئات والشرائح، بتنظيم وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس المجلس، والتي ستحظى باهتمام دولي كبير.



ومن أبرز تلك الأحداث التي تستضيفها العاصمة في الشهر الجاري قمة القادة العالميين المؤثرين في صناعة القرار الرياضي ، وفي قيادة العمل نحو التطوير وتقديم التجارب الرائدة، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري، في حلبة مرسى ياس بمشاركة 450 من قادة الرياضة العالميين، ومن أبرز المتحدثين فيها الأميرعبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود مالك نادي شيفلد يونايتد، ونافين سينج المدير التجاري الرئيسي لجمعية الجولف بالولايات المتحدة الأمريكية، ومايتي فينتورا المدير الإداري لرابطة الدوري الأسباني في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا، وفيل لينش الرئيس التنفيذي للإعلام في نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي.



والحدث الثاني المهم أيضا خلال هذا الشهر هو "جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو " التي ستقام بصالة مبادلة أرينا خلال الفترة من 16 إلى 19 الجاري بمشاركة ما يزيد عن 65 دولة، وعلى جوائز مالية قدرها 225 ألف دولار أميركي، والتي ستقام على هامشها لأول مرة في الإمارات وآسيا "بطولة ملكة البساط " التي ستتصارع فيها أبرز 6 مصنفات عالميا في الوزن الثقيل على جوائز مالية تفوق الـ 40 ألف دولار، وذلك بتنظيم اتحاد الإمارات للجوجيتسو.



أما الحدث الدولي الثالث فهو بطولة أبوظبي "اتش أس بي سي" للجولف التي ستقام نسختها الخامسة عشرة خلال الفترة من 16 إلى 19 الجاري برعاية شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، والتي انضمت إلى سلسلة جولات رولكس العالمية، الأمر الذي يؤكد مكانتها المرموقة، باعتبارها واحدة من أهم بطولات الجولة الأوروبية، وستحظى بمشاركة نخبة من اللاعبين المصنفين عالميا الذين سيتنافسون على اللقب الغالي لمدة 3 أيام تحت أنظار عشاق لعبة الجولف في العالم.



والحدث الرابع الذي سيلفت أنظار محبي جمال الخيل هو " بطولة الشراع الدولية لجمال الخيول" في نادي ومنتجع الفرسان الرياضي والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى 11 يناير الجاري، على جوائز مالية تقترب من 6 ملايين درهم إماراتي موزعة بين جوائز البطولات، وجوائز الأشواط التأهيلية، والمهرات الأمهار عمر سنة، والمهرات والأمهار عمر سنتين وأكثر، والأفراس والفحول.



ومن البطولات المهمة أيضا النسخة السابعة من " كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور " الذي سيقام خلال الفترة من 16 إلى 27 يناير الجاري بنادي أبوظبي للصقارين في منطقة الفلاح، والذي ترصد له الجوائز المالية بعشرات الملايين من الدراهم حيث أنه البطولة الأغلى بتاريخ صقارة الإمارات، وهو المسموح فيه بمشاركة الصقارين من الجنسيات الأخرى من مختلف قارات العالم.



وفي 17 يناير الجاري سيكون عشاق سباقات الدراجات على الموعد مع الحدث السادس وهو تحدي طواف الإمارات ليوا، وفي تاريخ 24 يناير ستتجه كل الأنظار للحدث السابع وهو بطولة ضمان للسباحة المفتوحة بجزيرة الحديريات، وفيها ستختلف مسافات المنافسة بين 3 كيلومترات و1.5 كيلومتر، و750 مترًا ، بالإضافة إلى اندفاع 200 متر للصغار.



ولعشاق سباقات القدرة للخيول ستستضيف قرية الوثبة سباق ملاك الاسطبلات يوم 25 يناير الجاري، وفي يوم 28 سيكون محبي الخيول أيضا على موعد مع بطولة الإمارات الوطنية للخيول العربية الأصيلة والتي ستستمر حتى تاريخ الأول من فبراير، فيما ستكون الإثارة حاضرة بقوة في اليوم الأخير من الشهر الجاري الذي سيشهد الحدث العاشر عندما تستضيف صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بطولة محاربي الإمارات التي تضم نخبة من أقوى المصارعين في الفنون القتالية المختلطة للدفاع عن النفس والتي تتطور من نسخة لأخرى حتى أصبحت واحدة من أقوى بطولات العالم، وحظيت بحضور المصارع العالمي الشهير حبيب نور محمدوف في النسخة الأخيرة والذي طلب من لجنتها المنظمة تنظيم إحدى الجولات من هذه البطولة في الشيشان بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية هناك.



