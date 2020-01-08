انطلاق المؤتمر الخاص بمعرضي" يومكس و سيمتكس 2020 " 22 فبراير

انسامد - 8 يناير - كانون الثاني - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تنظم شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" و مجلس التوازن الاقتصادي، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة، المؤتمر الخاص بمعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب "يومكس وسيمتكس 2020" في 22 فبراير المقبل وذلك تحت شعار "المواءمة بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة في عصر الأنظمة الذكية".



وينعقد المؤتمر قبل يوم واحد من انطلاق معرضي يومكس وسيمتكس2020، واللذين ستتم إقامتهما بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.



يهدف المؤتمر - الذي يستقطب كوكبة من الخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين والأكاديميين العاملين في قطاع الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب - إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية مفضلة للمؤتمرات المتخصصة في الأنظمة غير المأهولة وأنظمة المحاكاة والتدريب، والوقوف على آخر التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال، إضافة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات إلى جانب مناقشة الحلول الممكنة للتحديات التي يواجهها عالمنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة.



يشتمل المؤتمر على أربعة محاور رئيسية هي محور الأبعاد البشرية ويتم خلاله مناقشة الأبعاد البشرية للأنظمة غير المأهولة والأدوار المتبادلة للأنظمة المأهولة وغير المأهولة في عصر التشغيل الذاتي .. فيما يناقش المحور الثاني المهام والعمليات التي من خلالها يتم البحث في دور الأنظمة غير المأهولة في دعم العمليات متعددة النطاقات بالإضافة الى المهام والعمليات في ظل الثورة الصناعية الرابعة .. أما المحور الثالث المتعلق حول القطاع والسوق فإنه يبحث في مستقبل قطاع الأنظمة غير المأهولة والتكامل والتوافق التشغيلي بين الأنظمة غير المأهولة.



و يتطرق المحور الرابع - وهو المحور الذي تمت إضافته إلى مؤتمر هذا العام كأحد المواضيع الرئيسية المطروحة للنقاش - فهو محور أمن المنافذ و يعتبر من المواضيع الجديدة المطروحة في المؤتمر و يناقش خلاله الخبراء وصناع القرار في قطاع أمن المنافذ انعكاسات العصر الرقمي على العمل المشترك في أمن المنافذ والحدود وكذلك النهج الفكري الجديد لأمن المنافذ والحدود في ظل الثورة الصناعية الرابعة.



و يوفر المؤتمر منصة عالمية يقف المشاركون خلالها على أبرز المستجدات الملحة التي تواجه العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة بما تشكله من تحديات وفرص جديدة.



و يسعى المؤتمر إلى إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات، واستشراف المستقبل في عالم تتسارع فيه التطورات العلمية والابتكارات ويتزايد فيه الاعتماد على الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي.



جدير بالذكر أن الدورة السابقة لمعرضي يومكس وسيمتكس التي أقيمت في عام 2018 شهدت إقبالا كبيرا حيث ارتفع عدد الدول المشاركة ليصل إلى 34 دولة و ارتفعت المساحة الكلية للمعرضين لتصل إلى 17 ألف متر مربع .



و ارتفع عدد الشركات ليصل إلى 122 شركة دولية ومحلية في حين بلغ عدد الزوار ما يقارب 13 ألف زائر .. و حظي الحدث باهتمام إعلامي واسع على الصعيدين المحلي والعالمي.



