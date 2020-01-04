انطلاق الدورة الأولى لـ"بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو"

أنسامد - 4 يناير /كانون الثاني / وام - انطلقت أمس الدورة الأولى لـ " بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو " تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو ضمن " مهرجان كأس سلطان بن زايد للبولو السنوي " الذي ينظمه النادي بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي المتمثل في نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد وذلك على ملعب سلطان بن زايد للبولو بنادي غنتوت.



وقادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق غنتوت ياس للفوز بلقب المهرجان الأول على كأس سلطان بن زايد للبولو .



وجاء تتويج فريق غنتوت ياس بفوزه على فريق غنتوت "مازيراتي" بنتيجة 6/4 ، وسط احتفالية جماهيرية كبيرة جسدت الكثير من معاني الوفاء لأهل العطاء وذلك بحضور الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان وسعادة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي وسعادة سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي ، وسعادة زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت وعدد من المسؤولين والرياضيين وممثلي الجهات المساهمة والمشاركة والرعاة .



ونجح فريق غنتوت ياس بالفوز بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ،وهداف الفريق ناصر الشامسي "الذي سجل 3 أهداف" بجانب هدفين للاعب الأرجنتيني مارتن دنوفان ومواطنه ماركوس اريا هدفا .



بينما قاد فريق غنتوت "مازيراتي" الثنائي الدولي الإماراتي المكون من يوسف بن دسمال السويدي ،وعلي المري الذي سجل أربعة أهداف لفريقه "سوبر هاتريك" ،بجانب مشاركة الثنائي الأرجنتيني الدولي بابلو لورنت ومانويل توكالينو والتي أدارها الطاقم الأرجنتيني المكون من استيقن كوسست وهوغو برلبوتشي.



وقالت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن نادي غنتوت برئاسة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان نجح في إخراج مهرجان الوفاء لأهل العطاء الذي حظي باستجابة واسعة في ثوب تنظيمي رائع استحق عليه الجميع التهنئة والشكر .



وأكدت أن البداية من خلال مهرجان الوفاء الذي شهده ملعب سلطان بن زايد الجديد تعد مبشرة للغاية مواصلة لنشاط نادي غنتوت للبولو ،الذي يشهد العديد من البطولات المقبلة في مقدمتها بطولة كأس رئيس الدولة حفظه الله التي تكتسب أهمية خاصة .



وذكرت سموها أن المباراة الاستعراضية التي جمعت فريقي غنتوت ياس "مازيراتي" جاءت متكافئة من الفريقين ، مما يؤكد ارتفاع المستوى الفني تدريجا خلال البطولات المقبلة ، وبالتالي يسهم ذلك في ارتفاع مستوى اللعبة التي شهدت مستويات متقدمة في الفترة الأخيرة .



