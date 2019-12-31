اليونيسف : أكثر من 170 الف انتهاكٍ جسيمٍ منذ سنة 2010

انسامد - 31 ديسمبر - كانون الاول - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم انها تحققت من أكثر من 170 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال فترات الحروب منذ عام 2010 - أي ما يعادل أكثر من 45 انتهاكًا يوميًا على مدار السنوات العشر الماضية فيما اصبح عدد البلدان المنكوبة بالحروب هو الأعلى خلال ثلاثة عقود.



واضافت المنظمة انها سجلت خلال عام 2018 أكثر من 24 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه الرقم في عام 2010 مشيرة إلى أن نصف هذه الحالات تقريبا، كانت قتلا أو تشويها الأطفال بسبب الغارات الجوية والأسلحة المتفجرة مثل الألغام الأرضية ومدافع الهاون.



وقالت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف ان العديد من أعمال العنف ضد الأطفال لا يتم الإبلاغ عنها.