شارابوفا تواجه تومليانوفيتش في مبادلة العالمية للتنس

انسامد - 11 ديسمبر - كانون الاول - تواصل اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس استعداداتها لتنظيم النسخة الجديدة من البطولة وسط ترقب كبير من عشاق الكرة البيضاء في العالم لظهور أبرز النجوم المصنفين.



وأكدت اللجنة أن اليوم الأول للبطولة سيشهد منافسات هي الأقوى من نوعها، وذلك بعد تأكد مواجهة ماريا شارابوفا حاملة 5 ألقاب بطولات تنس كبرى، مع المتأهلة لنهائي بطولة اتحاد التنس الأسترالي أيلا تومليانوفيتش يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر، وذلك على ملاعب مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية وتعد هذه المباراة هي المرة الأولى التي تتواجه بها اللاعبتان، واللتان لعبتا أكثر من 1300 مباراة، لكنهما لم تتواجها في السابق.



وتستكمل هذه المباراة المرتقبة منافسات اليوم الأول الحماسية، حيث تمثل البداية الأقوى لأيام البطولة الثلاثة التي تستمر بين 19 و21 ديسمبر وتمثل هذه المواجهة التاريخية بالنسبة لتومليانوفيتش الفرصة المثالية لمواصلة موسمها الناجح الذي قادت خلاله منتخب بلادها " أستراليا" إلى نهائيات بطولة الاتحاد الدولي للمرة الأولى منذ عام 1993 وتعد أول أسترالية تشارك في بطولة مبادلة العالمية للتنس، حيث تحل مكان أماندا أنيسيموفا التي تعرضت لإصابة منعتها من المشاركة في البطولة وبرصيدها الذي يحفل بأكثر من 300 فوز في منافسات اتحاد التنس الدولي، تطمح تومليانوفيتش لتسجيل فوز جديد لها في بطولة مبادلة العالمية للتنس لتفتتح به موسم 2020.



وقالت تومليانوفيتش: "تحظى أبوظبي بشهرة كبيرة في عالم التنس، ولهذا أتطلع للمشاركة للمرة الأولى في بطولة مبادلة العالمية التي تحتضنها، خاصة وأنها المرة الأولى لي أمام ماريا شارابوفا. وأعتقد أن هذه المباراة ستمثل البداية المثالية لي في الموسم المقبل".



الجدير بالذكر أن أبواب قرية التنس ستفتح أمام الجمهور بدءا من الساعة 12 ظهرا في اليوم الأول ، والذي يشهد إلى جانب مباراة السيدات مواجهات حماسية بين المصنف السادس عالميا تسيتسيباس مع المصنف العاشر عالميا جايل مونفيس ، ومواجهة المصنف الخامس عالميا ميدفيديف مع تشانج.



