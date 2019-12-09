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السعودية تؤكد حرصها مساعدة واشنطن في تحقيقات حادث فلوريدا
    أنسامد - 9 ديسمبر/ كانون الأول - أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على التعاون مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بإطلاق النار من قبل سعودي في ولاية فلوريدا .

    ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيا بالرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر فيه عن تعازيه ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

    وجدد ولي العهد السعودي خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.

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