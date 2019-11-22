دبي للطيران يختتم فعالياته بصفقات قيمتها 54.5 مليار دولار

أنسامد - 22 نوفمبر/ تشرين الثاني - اختتم معرض دبي للطيران فعالياته أمس الخميس بإجمالي صفقات بلغت 54.5 مليار دولار في القطاعين التجاري والعسكري.



وأكد عارضون ومشاركون في معرض دبي للطيران أن المعرض حقق نجاحاً لافتا هذا العام وقد شاركت في المعرض أكثر من 1,288 شركة ومؤسسة، و161 طائرة في ساحة عرض الطائرات. وبلغ عدد الزوار التجاريين أكثر من 84,043 زائراً.



ونظمت ضمن فعاليات المعرض عدة مؤتمرات حول صناعة الطيران والفضاء حيث اجتذبت مجموعة المؤتمرات المتخصصة عدداً كبيراً من العاملين والمهتمين بصناعة الطيران ومن بين تلك الأحداث مؤتمر إدارة الحركة الجوية العالمية /GATM/ الذي استمر يومين وناقش مستقبل التحكم في الحركة الجوية وأبرزت المناقشات أهمية ما يسمى بـ "الأبراج الافتراضية" في المستقبل.



كما تم تنظيم مؤتمر قطاع الشحن "كارجو كونيكت" الذي تناول صناعة الشحن الجوي مع التركيز على مشاركة البيانات عبر الحدود الجغرافية والتجارية.



ولأول مرة في نسخة عام 2019، كان هناك تركيز خاص على استكشاف الفضاء من خلال برنامج محدد من المؤتمرات وقد نظمت أعمال مؤتمر "نساء في الفضاء" بدعم من وكالة الإمارات للفضاء وتحدث خلاله خبراء من الأمم المتحدة وشركة بوينغ وغيرهم.



وتم تنظيم مؤتمر "حوار تقني" الذي تناول التقدم التقني المطلوب للجيل القادم من استكشاف الفضاء، وتأثير ذلك التقدم على العالم عموماً .



وقالت ميشيل فان أكيليجين، المديرة التنفيذية لشركة تارسوس اف آند اي - المنظمة للمعرض: "نعمل دائماً على تقديم أداء يفوق مستوى المعرض السابق، وقد استطعنا هذا العام تجاوز التوقعات من خلال حجم هائل من الأعمال والصفقات، إضافة إلى تقديم برنامج جذاب من المؤتمرات والمعروضات والاستعراضات الجوية".



جدير بالذكر أن النسخة القادمة من معرض دبي للطيران ستقام في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية