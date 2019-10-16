أبوظبي تستضيف المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية لأول مرة

انسامد - 16 اكتوبر - تشرين اول - بدأت اليوم في أبوظبي فعاليات " المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية والرعاية الصحية الثاني عشر" التي ينظمها المجلس العالمي للسياحة العلاجية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ودائرة الصحة أبوظبي، وتستمر حتى 17 أكتوبر الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة نخبة من الجهات الفاعلة في القطاع الطبي من مقدمي الخدمات الطبية وشركات التأمين والمشترين والوزارات والهيئات الصحية لاستعراض آخر التطورات في هذا المجال.



ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 من قادة المجال الصحي، بالإضافة إلى قائمة من المتحدثين المرموقين من دائرة الصحة - أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة بوبا العالمية، وشركة سيجنا، وأيتنا، وهيومان لونجيفيتي المتحدة، وشركة نفط الكويت، ويونايتد للرعاية الصحية، و مستشفى جون هوبكينز ، و كليفلاند كلينك أبوظبي، وجمعية الإمارات للأمراض الجينية.



وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تخصيصها مبلغ 600 مليون درهم لدعم السياحة في الإمارة، من ضمنها السياحة العلاجية، وذلك في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21 الذي أطلقته حكومة أبوظبي هذا العام لتعزيز اقتصاد الإمارة مع حلول العام 2021.



