بدء التصويت في الإنتخابات التشريعية بتونس

انسامد - 6 اكتوبر/ تشرين اول - فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين اليوم / الأحد / للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور 2014.



وتنطلق العملية الانتخابية داخل تونس في 27 دائرة انتخابية. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بالانتخابات 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين، أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13 ألفا و830 مكتبا داخل تونس وخارجها.



ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 15 ألف مترشح على 217 مقعدا في البرلمان. وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 10 أكتوبر 2019، على أن تعلن النتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الأجندة الرسمية التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



