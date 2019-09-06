الإمارات تدين الهجوم الإرهابي لطالبان على منطقة كابول

أنسامد 6 سبتمبر / ايلول - أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث الهجوم الإرهابي، الذي استهدف "شاش داراك" في العاصمة الأفغانية كابول أمس، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن هذا الهجوم الذي تبنته حركة طالبان- وهو الثاني الذي يقع هذا الأسبوع- يمثل تصعيدا غير مقبول للعنف، وهجوما إرهابيا مروعا للمدنيين وأسرهم، مؤكدة الموقف الثابت للإمارات تجاه الإرهاب وضرورة التصدي له، ورفضه من قبل كافة الشعوب والدول المتحضرة.



وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية