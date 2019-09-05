دبي:قمة التصنيع و التجارة المستقبلية السنوية 2019

انسامد - 5 سبتمبر - ايلول - تنطلق " قمة التصنيع و التجارة المستقبلية السنوية 2019 " بدورتها الرابعة في 10 سبتمبر الجاري وتستمر يومين بفندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي تحت رعاية معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.



تستضيف القمة " مؤسسة دبي لتنمية الصادرات " إحدى مؤسسات اقتصادية دبي بالتعاون مع شركة إكسبو تريد ميدل إيست وتؤكد المؤسسة من خلالها مواصلتها دعم القطاع الصناعي وتنمية صادرات الشركات المحلية لما لذلك من دور في دفع عجلة النمو بإمارة دبي ودولة الامارات على وجه العموم.



يشارك في الحدث أكثر من 1000 شخص من كبار المتخصصين بمجال العمليات وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية.



وبلغت مساهمة قطاع الصناعة 9.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي ما يعكس نموا بنسبة 30% في صادرات دبي المباشرة للربع الأول من عام 2019 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مع زيادة 7% في إعادة الصادرات.



يتضمن برنامج القمة 16 عرضا توضيحيا إضافة إلى 6 حلقات نقاشية ترتكز حول التصنيع و الانتاج المتقدم و حل شيفرة فوائد إنترنت الأشياء و التميز التشغيلي و الاستراتيجيات المرنة و مستقبل القوى العاملة الصناعية و التجارة الإلكترونية التي تحول مستقبل الخدمات اللوجستية.



