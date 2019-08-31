التثقيف الصحي بالشارقة تختتم فعاليات حملة "صحة وسياحة 2019"

أنسامد - 31 أغسطس /آب/ وام / نظمت إدارة التثقيف الصحي - التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة - أمس بمركز ناشئة واسط فيأ الشارقة كرنفالا صحيا و رياضيا في ختام حملة "صحة وسياحة 2019" بدورتها السادسة.



شهدت الحملة - التي أقيمت هذا العام /تحت شعار 5_في_اليوم/ ودامت شهرا كاملا في عدد من المواقع السياحية والأماكن العامة في إمارة الشارقة - تفاعلا كبيرا من قبل أفراد المجتمع سواء من خلال حضورهم فعالياتها أو التفاعل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تجاوز الوسم الخاص بالحملة 42,339 ألف متابع .



واشتمل الكرنفال الختامي - الذي حضره فريق إدارة التثقيف الصحي إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المشاركة - على فعاليات رياضية و صحية بالشراكة مع ناشئة الشارقة لتشجيع المشاركين على تبني أنماط غذائية سليمة فضلا عن توعيتهم بأهمية النشاط البدني إضافة إلى مشاركة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين إلى جانب تكريم الشركاء ورعاة الحملة والمتطوعين.



