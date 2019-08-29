الجزائر:نظيم الانتخابات الرئاسية قريبا

انسامد - 29 اغسطش - اب - أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, بوهران, على "ترجيح الشرعية الدستورية" بتنظيم الانتخابات الرئاسية قريبا, تجنبا للمراحل الانتقالية "وخيمة العواقب" التي تروج لها أطراف "سيكشف عنها في الوقت المناسب".



و جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق قايد صالح -و في ثاني يوم من زيارته للنامذكرا بأنها مرحلة "تعهد فيها الجيش الوطني الشعبي بمرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ومسار الحوار، وفقا لمقاربة مدروسة بعناية ترتكحية العسكرية الثانية بوهران, و تحديدا بالقاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير- أكد على أن المرحلة "المفصلية" التي تمر بها البلاد "تتطلب التحلي بالحكمة والروية والتبصر", ز على ترجيح الشرعية الدستورية".



و لفت إلى أن هذه الأ مؤكدة حول تورطها "سنكشف عنها في الوقت المناسب"، يقطراف "بدأت تنكشف على حقيقتها", مشيرا إلى حيازة معلوماتول الفريق.



كما عاد نائب وزير الدفاع الوطني إلى الحديث عن المقاربة المذكورة آنفا, و التي تدأكد عليه أيضا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في رسالته الموجهة عو إلى "تبني الحوار العقلاني النزيه والجاد", ليؤكد بأنها "حظيت بدعم أغلبية مكونات الشعب الجزائري", لكونها "السبيل الأمثل الكفيل بالحفاظ على المصالح العليا للوطن" وهو ما كان --كما قال-- قد في يوم المجاهد.



