إكسبو2020 دبي.. تمكين مجتمع الإمارات بالمرأة لصنع المستقبل

انسامد - 28 اغسطس - اب - تشكل المرأة الإماراتية 60 % من إجمالي القوى العاملة المواطنة في " إكسبو 2020 دبي" لتعكس رؤية الإمارات الطموحة في مجال تمكين المرأة وحرص قيادتها الرشيدة على تمكين مجتمع الإمارات من خلال المرأة في القطاعات كافة.



ويوفر " إكسبو 2020 دبي" بيئة عمل جاذبة لبنات الإمارات المبدعات لتمكينهن وتوبوابة التنمية والتقدم الاقتصادي ويسهم بدوره في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات وتقوية أسس المجتمعات لبناء مستقبل أفضل للأجيافعيل طاقتهن الخلاقة من خلال " تواصل العقول وصنع المستقبل " إيمانا منهن بأن التنوع الثقافي مدخل التسامح والتعايش والسلام ل.



وفي " إكسبو 2020 دبي" حيث سيجتمع العالم لمشاهدة الحدث الأروع ..



تتجلى سمات التنوع من اختلاف الجنسيات العاملة في المشروع العالمي بحصول المرأة على ما تستحق من مساحة لإظهار مهاراتها وقدراتها كجزء من منظومة عمل تفخر بها الإمارات ويتطلع إليها العالم بإكبار.



وتتبوأ معالي ريمدير العام لمكتب إكسبو 2020 أهم موقع تنفيذي بالمشروع الذي يترقبه العالم بعد 420 يوما والتي أكدت أن نساء الإمارات أثبتن جدارتهن في مجالات عدة اقتصادية واجتماعية وتنموية ورفعن لواء الكفاءة عالميم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الا.



ومن بين العدد الكبير من بنات الإمارات في " إكسبو 2020 دبي" هناك من تحتل عن جدارة مناصب قيادية تعكس المستوى العالي للتعليم والثقافة لدى المرأة الإماراتية.



فنجد ثلاث إماراتيات في منصب نائب الرئيس بإكسبو هن حياة شمس الدين نائب الرئيس لشؤون الفن والثقافة ومها القرقاوي نائب الرئيس لشؤون مكتب المشاركين الدوليين وعلياء آل علي نائب الرئيس نائب الرئيس المسؤولة عن برنامج المدارس.. كما يوفر إكسبو 2020 دبي فرصا لـ 15 متدربة إماراتية من خلفيات مختلفة لكنهن جميعا يحملن التقاليد العريقة للدولة.



وبمناسبة "يوم المرأة الإماراتية" الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام التقت وكالة أنباء الإمارات "وام" عددا من الكوادر النسائية المواطنة اللاتي تفوقن في عملهن لدى " إكسبو2020 دبي" وتركن بصمة عالمية في أحد أهم المشاريع الدولية التي يترقبها العالم.



أمل البدواوي حاصلة على بكالوريوس إعلام وصحافة من جامعة الإمارات بمدينة العين وعملت لمدة 8 سنوات في مجال التسويق والاتصال حتى التحقت مع بداية العام الحالي بإكسبو2020 دبي للعمل في قسم الاتصال بالإضافة إلى قسم الاستراتيجية وإدارة الأزمات.



يذكر أن احتفاء " إكسبو 2020 دبي " بـ " يوم المرأة الإماراتية " يجسد قيم التعايش والتسامح التي تمثل الإمارات فيها نموذجا يحتذى على مستوى العالم فهي تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية بمختلف ثقافاتها تعيش في وئام وانسجام وسلام.. وأضحت عاصمة عالمية تلتقي حضارات الشرق والغرب على أرضها لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب.



