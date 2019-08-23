محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

أنسامد - 23 اغسطس / آب - بحث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية وسبل تنمية تعاونهما المشترك، وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.



و تطرق الجانبان إلى تطورات و مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر بشأنها.



وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك ودعم مختلف الجهود و المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن و الاستقرار و تحقيق السلام و التنمية و الازدهار لشعوب المنطقة والعالم.



المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية