طيران الإمارات تتوقع أعدادا قياسية للقادمين حتى مطلع سبتمبر

انسامد - 21 اغسطس - اب - تتأهب طيران الإمارات لاستقبال أعداد قياسية من المسافرين العائدين إلى دبي بعد انتهاء موسم الإجازات الصيفية وعطلة عيد الأضحى المبارك .



وحسب سجل الحجوزات فإن الأعداد المتوقعة للقادمين على رحلات الناقلة خلال الفترة بين 20 أغسطس الجاري ومطلع سبتمبر المقبل ستزيد على نصف مليون شخص غير المسافرين العابرين "الترانزيت".



وقال محمد مطر نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة خدمات المطار : " إن ذروة حركة السفر الآن تتركز على القادمين واتخذنا جميع الإجراءات لضمان وصول عملائنا إلى دبي وإنهاء جميع إجراءاتهم بمنتهى السهولة والسرعة".



