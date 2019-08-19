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انقاذ 37 مهاجر غير شرعي امام السواحل الليبية
    انسامد - 19 اغسطس - اب - نجح الزورق (أوباري) التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل الليبية في إنقاذ، 37 مهاجرا غير شرعي ارسلوا استغاثة استجاب لها حرس السواحل الليبي .

    وتمكنت الدورية من العثور على قارب مطاطي علي متنه عدد (37) مهاجر غير شرعي وذلك علي بعد (53) ميل شمال الخمس المهاجرون غ ش من 7 جنسيات عربية وأفريقية موزعين كالآتي: [السودان (29)، مالي (1)، موريتانيا (2)، كينيا (1)، الصومال (1)، اليمن (2)، نيجيريا (1) ]. تم التوجه بالمهاجرين غ ش إلى نقطة الخمس لحرس السواحل حيث نقطة الإنزال.

    وتم تقديم المساعد الإنسانية والطبية، ولم يتم استلامهم من قبل جهاز مكافحة الهجرة غ ش..

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