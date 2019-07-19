الإمارات تدين الإنفجار الذي وقع قرب جامعة كابول

أنسامد - 19 يوليو/ تموز - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الإنفجار الذي وقع بالقرب من جامعة كابول في العاصمة الأفغانية اليوم مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد ورفضها لهذه الأعمال التخريبية التي تستهدف زعزعة أمن أفغانستان.



وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والتخريب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.



وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الأعمال الإجرامية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية