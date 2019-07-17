بيان سداسي يدعو لوقف فوري للقتال في ليبيا

أنسامد - 17 يوليو/ تموز - دعت كل من فرنسا ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس، وحذرت من المحاولات المستمرة التي تقوم بها المجموعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني في البلاد.



وأكدت الدول الست في بيان مشترك قلقها الشديد من استمرار القتال في طرابلس، ودعت إلى وقف فوري للقتال، وحثت على العودة سريعاً إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.



وجددت الدول الست في البيان التأكيد على قلقها العميق إزاء استمرار الأعمال العدائية في طرابلس، مشيرة إلى أن العنف المستمر أودى بحياة ما يناهز 1100 شخص، وتسبّب في نزوح أكثر من 100 ألف آخرين.



ودعا البيان جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى أن تنأى بنفسها عن الإرهابيين والأفراد المُدرجين في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة.



وشددت الدول الست على دعمها الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد غسان سلامة الذي يعمل على إرساء الاستقرار في طرابلس، واستعادة الثقة من أجل إنهاء الأعمال العدائية، وتوسيع دائرة نشاطه لتشمل جميع المناطق الليبية، وإقامة حوار منفتح على الجميع، وتوفير الظروف المؤاتية لاستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.



وذكرت حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في ختام البيان المشترك جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بمسؤوليتها لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتيسير توصيل الإمدادات الإنسانية.



