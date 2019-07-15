حوالي 90 شركة مساهمة عامة ملزمة بتطبيق ضوابط الحوكمة

انسامد - 15 يوليو - تموز - بلغ عدد الشركات الملزمة بتطبيق قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة 90 شركة خلال العام 2018 وذلك من إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، علماً بأن القرار قد استثنى كافة البنوك والمصارف والشركات المرخصة من المصرف المركزي وكذلك الشركات الأجنبية من تطبيق أحكام هذا القرار.



وقد قامت 89 شركة بإصدار تقرير الحوكمة ولم تفصح شركة واحدة فقط عن التقرير خلال عام 2018 وذلك نظرا لكونها تأسست في نهاية عام 2017 .



وتفصيلا .. فقد وصل عدد الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة /كامل وجزئي/ 90 شركة وبنسبة 100%، أما الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة بشكل كامل فقد بلغ عددها 87 شركة بنسبة 96.7 %، وبلغ عدد الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة بشكل جزئي 3 شركات وبنسبة 3.33% .



وكانت الهيئة قد قامت خلال عام 2016 بإجراء بعض التعديلات على أحكام القرار الوزاري رقم /518/ لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته، وقد تم استبداله بإصدار قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة حيث شملت التعديلات ضوابط وأحكام المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وضوابط إبرام الصفقات مع الأطراف ذات العالقة .



وتضمنت التعديلات أيضا إعداد سجل للمطلعين بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية وذلك بالإضافة إلى أحكام وضوابط تعارض المصالح في الشركات المساهمة العامة وأحكام الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة والقرارات الخاصة الصادرة منها والضوابط اللازمة لضمان ممارسة المساهمين لحقوقهم وضوابط عالقات المستثمرين في الشركات المساهمة العامة.



