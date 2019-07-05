السعودية: إسقاط طائرات مسيرة حوثية باتجاه مطار جازان

أنسامد 5 يوليو/ تموز - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها ⁧‫الميليشيات الحوثية‬⁩ المدعومة من ⁧‫إيران‬⁩ من صنعاء باتجاه ⁧‫مطار الملك عبدالله بجازان‬⁩ في السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد تركي المالكي، قوله ان قوات التحالف تمكنت مساء الخميس من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.



وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها.



وأكد استمرار تنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



