دوريات حدودية ايطالية سلوفينية للحد من الهجرة غير الشرعية

انسامد - 2 يوليو - تموز - بدأت كل من ايطاليا و سلوفينيا تسيير دوريات امنية لمراقبة الحدود المشتركة بينهما.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي صاخب اقيم في معبر ليبيكا الحدودي السابق بحضور مديري قوات الشرطة.



وفقا لبيان مشترك يعتبرالهدف الرئيسي للتعاون عبر الحدود بين قوات الشرطة هو محاربة الحركة الثانوية في الهجرة غير الشرعية .



يذكر انه اعتبارًا من 29 يونيو ، سجلت الشرطة السلوفينية 5،306 حالة عبور للحدود غير قانونية ، مقابل 3612 في 2018 كما .



أعادت السلطات الإيطالية 146 مهاجراً إلى سلوفينيا ، معظمهم من أفغانستان والجزائر وباكستان ؛ مقارنة بحوالي 158 في عام 2018.



وقال البيان إنه تم التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي خلال اجتماع في مدرسة الشرطة على تنظيم أربع دوريات مشتركة في الأسبوع: ثلاث في منطقة ترييستي وكوبر وواحدة على بعد 10 كيلومترات في منطقة غوريزيا.



صرح وزير الداخلية السلوفيني لوكالة الأنباء الإيطالية بأن الهدف من المبادرة هو اظهار السيطرة الفعالة على الحدود السلوفينية مع كرواتيا ، لتثبيط محاولات المهربين والمهاجرين غير الشرعيين للوصول إلى إيطاليا.



قالت حكومة ليوبليانا هذا الشهر إنها ستعد إستراتيجية كاملة لإدارة تدفقات المهاجرين ، العادية وغير المنتظمة ، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حكومية تم توقيعها قبل عام.



تؤكد الحكومة على ضرورة مواجهة ظاهرة الهجرة من وجهة نظر متعددة المستويات من خلال التعاون بين القطاعات ورؤية طويلة الأجل.



